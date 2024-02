Começa a primeira etapa das obras de reforma do Tiro de Guerra de Londrina

A Prefeitura de Londrina iniciou na terça-feira (20), a construção de uma área pavimentada no TG (Tiro de Guerra) de Londrina, região do aeroporto. Situada no espaço onde hoje fica um campo de futebol, a estrutura abrigará o novo pátio de formatura da unidade. A intervenção é a primeira etapa de uma série de obras de revitalização.





As obras estão sendo executada pelas equipes próprias da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) Essas ações adaptarão o Tiro de Guerra para que a unidade possa continuar suas atividades, mesmo com a cessão de parte do terreno onde está localizada para as obras de expansão do Aeroporto de Londrina.

O instrutor-chefe do Tiro de Guerra de Londrina, subtenente André Marinho Ferreira, frisou que a colaboração da Prefeitura é essencial para a manutenção das atividades da unidade. “O Tiro de Guerra de Londrina funciona através de uma parceria entre a Prefeitura e a 5ª Região Militar do Exército Brasileiro. Enquanto o Exército é responsável por fornecer os instrutores, fardamento, armamento e munição, o Município é o proprietário do terreno, mantém a infraestrutura física da unidade e fornece materiais de escritório de uso cotidiano. Por isso, a atuação da administração municipal é fundamental para viabilizar as atividades do Tiro de Guerra em Londrina”, salientou.





Previsão de entrega

A previsão é que a construção do pátio seja concluída já na primeira semana de março, para recepcionar os atiradores que farão seu serviço militar em 2024. Entre outros usos, o espaço será destinado a atividades de instrução militar e solenidades. No momento, as equipes do Município efetuam a remoção do gramado e preparação do solo para a implantação da nova área.





A reforma faz parte de um projeto mais abrangente, que está sendo elaborado, de forma voluntária, por rotarianos da cidade, sob orientação da arquiteta Taliana Cabrera, integrante do Rotary Clube Londrina – Higienópolis. Posteriormente, a Prefeitura conduzirá licitações voltadas à contratação das empresas que ficarão responsáveis pelas etapas subsequentes da revitalização.

Intervenções previstas





O projeto manterá dois barracões existentes no local, sendo um deles utilizado para atividades administrativas e o outro para procedimentos de instrução militar e armazenamento de equipamentos. Além disso, entre as intervenções previstas, está a demolição de duas residências de instrutores, localizadas próximo ao estacionamento da unidade. Uma nova casa será construída em outro ponto do terreno, mais distante da área por onde passará a nova cerca do Aeroporto.





Outra alteração significativa será a mudança do portão de entrada do Tiro de Guerra, que atualmente fica na Avenida Salgado Filho, e será transferido para a Rua Lázaro Zamenhof. Já o atual estacionamento da unidade também será readequado e colocado em outro ponto.





