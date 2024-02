Contorno Leste será incluído no Lote 4 do pedágio, afirma ministro

O ministro do trasporte, Renan Filho (MDB) garantiu às lideranças da região de Londrina que o contorno leste será incluído no Lote 4 da concessão do pedágio. A informação foi confirmada a FOLHA por fontes que participaram da reunião realizada nesta quarta-feira (21) em Brasília. A manifestação pública do ministro era esperada desde o ano passado.





O contorno leste é visto como uma obra fundamental para o Norte do Paraná, uma vez que liga a PR-445 à BR-369, próximo à Ceasa. É uma Ramal rodoviário que deslocaria o trânsito pesado que hoje passa pela avenida Dez de Dezembro, em Londrina.





"O ministro foi enfático ao dizer que o Contorno Leste está incluído, mas não no Lote 3; está incluído no Lote 4," diz o deputado estadual Tercílio Turini (PSD), ressaltando que se trata de uma "garantia" de Renan Filho de que a obra entrará no contrato da concessão. "É uma garantia. Palavras deles."

O prefeito Marcelo Belinati (PP), em um vídeo gravado ao lado do ministro, ressaltou que tanto o Contorno Leste quanto o Norte vão sair do papel. No caso da obra que vai ligar a PR-445 à BR-369, ele lembra que será criado um "novo ramal de desenvolvimento, de instalação de indústrias e empresas" da cidade. "Ou seja, prepara do Londrina e o Norte do Paraná para o futuro."





Renan Filho garante que o ministério está trabalhando "ouvindo a sociedade paranaense". "O presidente Lula acredita que, fazendo isso, temos condições melhores de atender os anseios da sociedade", completa.





