Juliette congelará óvulos: entenda o procedimento

A ex-BBB e cantora Juliette, de 34 anos, anunciou em postagem nas redes sociais que está no início do processo de congelamento de seus óvulos. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a 'gata' já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade", contou.



Na sequência, ela comentou ainda sobre os primeiros passos do processo: "Comecei tomando essas vitaminas, depois vou fazer exames. Em seguida, vou tomar injeções e depois colher [os óvulos]. É muita coisa, mas o poder de escolha é muito bom", disse. Publicidade Publicidade



Como funciona o congelamento de óvulos?

O procedimento se resume em captar os óvulos da mulher e armazená-los em uma temperatura de -196°. Para que isso ocorra, o Diretor Médico do FERTOGOUP e Diretor Cientpifico do Instituto Sapientiae e do Centro de Estudos e Pesquisa em Reprodução Assistida, Edson Borges Jr., explica que é necessário começar com uma indução da ovulação. Leia mais: Amigos dos bichinhos Conheça doze restaurantes que aceitam pets em Londrina SAIBA O MODELO IDEAL PRE reforça a obrigatoriedade de cadeirinha e assento elevado para crianças Tratamento alternativo Pacientes utilizam toxina botulínica para alívio temporário da dor crônica DECRETO ASSINADO POR LULA Conferência Nacional irá debater políticas públicas para população LGBTQIA+ em 2025

A indução é feita através de medicamentos que estimulam o desenvolvimento e amadurecimentos dos óvulos para que, em seguida, seja feita a coleta, com a paciente sedada, para ser possível escolher aqueles que estão saudáveis para o congelamento. Publicidade

“Quanto ao congelamento, a técnica é feita com nitrogênio líquido, mantendo os óvulos à disposição da paciente para uma gravidez no futuro”, explica o médico.

Ele ainda esclarece que, no geral, as mulheres nascem com uma reserva de aproximadamente 2 milhões de óvulos. Conforme o tempo vai passando, há uma redução na quantidade e também na qualidade, portanto, é indicado que o tratamento seja realizado de maneira ideal até os 35 anos. Publicidade

"É um procedimento simples, mas mesmo assim a quantidade de mulheres que congelam óvulos ainda é muito pequena. Cerca de 10% das mulheres com 35 anos já perderam a capacidade de engravidar. Então, realmente a paciente precisa vir mais cedo para congelar os óvulos", aconselha Edson Borges Jr.



O cenário

Publicidade

Nos últimos dez anos, o aumento na faixa etária de mulheres que engravidaram dos 35 aos 39 anos foi de 63%, enquanto entre as mâes de até 19 anos caiu 235 no mesmo período, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com esses dados, percebe-se que as mulheres tem engravidado cada vez mais tarde, e por isso há uma necessidade, de acordo com Edson Jr., que essa mudança de comportamento venha acompanhada de maiores informações sobre as alternativas de acompanhamento de fertilidade. Publicidade

“O recomendável é que esse acompanhamento entre no check-up da mulher antes dos 30 anos. Mesmo sendo um plano futuro, é importante ter as informações necessárias para que se possa planejar alternativas conforme os desejos da paciente. Quando há uma maior espera na tomada de decisão da gestação e não é realizado um planejamento, as chances de sucesso dos tratamentos de fertilidade podem ser menores", comenta.

O médico ainda explica os exames mais solicitados para esse acompanhamento, que incluem: exames hormonais, para avaliação da reserva ovariana; ultrassom transvaginal, para a avaliação dos ovários e útero e avaliação laboratorial das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Publicidade

"Através deste primeiro passo, analisamos os resultados e, se houver necessidade, podemos solicitar novos exames para aprofundar esse check-up. A mulher tem uma perda progressiva da qualidade e quantidade dos óvulos, que acaba se intensificando com a idade, por isso, esse monitoramento é muito importante para prevenir, diagnosticar ou se adequar às mudanças futuras no estilo de vida ", explica o médico.



Planejamento financeiro

Publicidade

Para fazer o tratamento, o planejamento financeiro pode abrir portas para melhores opções de tratamento. De acordo com o médico, "Quando esse planejamento é realizado de forma integral, é possível ter acesso às melhores opções, além de contar com uma maior segurança em caso de imprevistos”.



Idade ideal

Apesar de as mulheres estarem tendo o desejo de ter filhos cada vez mais velhas, é importante estar atenta para as alternativas e procedimentos, mesmo quando há ainda uma incerteza sobre o desejo de ser mãe ou não.

O acompanhamento da fertilidade no check-up com o ginecologista pode auxiliar a acompanhar seu corpo e quais possibilidades estão disponíveis.

"O congelamento geralmente é indicado a partir dos 30 anos, mas isso não impede que ele possa ser realizado antes. Ou seja, quanto mais jovem for a paciente, melhor será a qualidade dos óvulos”, destaca Edson Borges Jr.

Vale lembrar ainda que não existe uma idade exata para que a paciente use seus óvulos congelados, caso apresente uma boa condição de saúde. Contudo, o CMF (Conselho Federal de Medicina) recomenda que sejam utilizados antes dos 50 anos, para uma maior segurança da saúde da paciente e do bebê.