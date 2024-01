Conheça doze restaurantes que aceitam pets em Londrina

Os bichos de estimação são uma parte muito importante das nossas vidas, por isso, é normal querer compartilhar todos os momentos e experiências com eles. Pensando nisso, os restaurantes estão investindo cada vez mais em espaços mais abertos e com o selo de pet friendly.



Seja no café da manhã, almoço ou até um lanche da tarde, caso você fique com dúvida se pode levar seu pet com você antes de sair de casa, confira essa lista de lugares para comer em Londrina que permitem animais:

Baru confeitaria criativa



Essa é uma opção para quem quer um café ou brunch. Funciona das 10h às 19h de terça a sexta e das 9h às 18h30, aos sábados. O local permite a entrada de pets e pode ser achado no instagram @barucriativa. Fica localizado na Rua Rubens Carlos de Jesus, 300.



Lakes Açaí



O Lakes é outra opção para aqueles que querem se refrescar no calor ou apenas aproveitar um açaí junto com seu animal de estimação. Funciona de terça a sexta das 9h30 às 19h30 e, aos fim de semana, das 9h30 às 20h. Você pode procurar no instagram pelo @Lakes_acai para mais informações. Fica localizado na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 1265.



Kero Ke Ry



Este restaurante oferece opções para almoço e janta e possui uma área externa onde é possível ficar com seu pet. Funciona de segunda a domingo das 11h a 0h30. Para mais informações, é possível acessar o perfil do instagram @kerokeryoriginal. Fica localizado na Av. Higienópolis, 2.530.



Sabor e Ar



Localizado em frente ao Zerão, o Sabor e Ar se descreve como restaurante e bar, oferecendo opções nas duas categorias para você aproveitar com seu bichinho em um ambiente aberto e arborizado. O local pode ser achado no Instagram pelo @sabor_e_ar. Fica localizado na Avenida Aminthas de Barros, 46, Londrina.

Jardim Fratelli



O Jardim Fratelli oferece um amplo espaço de jardim e diversas opções de containers com comidas para você escolher o que quiser pedir. Funcionda de segunda a domingo das 18h às 23h. Para mais informações é possível acessar o perfil do instagram @jardimfratelli. Fica localizado na Avenida Garibaldi Deriberador, 869.



Drop the Hop



Como uma opção de bar e restaurante, o Drop the Hop oferece uma área externa ampla onde você pode aproveitar uma refeição, ou uma cervejinha, acompanhado de seu pet. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 11h30 À 0h, e aos sábados, das 12h à 0h, com feijoada no almoço. Para mais informações basta acessar o perfil no Instagram @dropthehop. Fica localizado na Avenida Madre Leonia Milito, 1900.



Pastel Mel Higienópolis



O restaurante oferece opções de pastéis, sucos, massas e almoço buffet. O espaço é aberto, cheio de plantas e com mesas ao ar livre em que você e seu pet podem aproveitar juntos. O horário de funcionamento da loja da Avenida Higienópolis, 437, é de segunda a domingo, das 11h30 às 23h. O Instagram da loja é @pastelmeloficial.



Bambuza Restaurante e Bar



Publicidade



Crédito: Freepik



Bombocado - Delícias Artesanais



Com diversas opções de doces artesanais, o Bombocado oferece um espaço para você aproveitar seu café da tarde junto com seu pet. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 13h às 18h, e das 12h às 15h no sábado. Para mais informações é possível acessar o Instagram @bombocadooficial. Fica localizado na Rua Espírito Santo, 1655.



Jardim do Lago Espetaria



Com o restaurante ao ar livre e com espaço amplo, o Jardim do Lago é uma boa opção para quem busca um lugar para apreciar um espetinho com música ao vivo e tudo isso, claro, acompanhado do seu bichinho. O horário de funcionamento é de segunda a quinta, das 17h às 23h, e de sexta a sábado, das 17h às 23h30. Pode ser encontrado virtualmente no Instagram @jlespetaria. O restaurante fica localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 777.



Varanda Bar e Restaurante



O Varanda é a opção para aqueles que desejam saborear uma combinação de pratos brasileiros e tailandeses enquanto aproveita a companhia de amigos, família e seu pet - que também é família, não é verdade? O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 17h30 à 0h, e aos sábado das 11h30 à 0h. O Instagram, para mais informações, é o @varandacozinhatailandesa. Fica localizado na Rua Espírito Santo, 1.725.



Barile Amazém - Gastrobar



Com um ambiente aberto e descontraído, essa opção é para aqueles que querem comer uma porção e aproveitar uma cervejinha sem deixar de incluir o animal de estimação. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 16h30 à 0h, e sábado, das 11h à 0h. Para mais informações, acesse o perfil @barilegastrobarrr. Fica localizado na Rua Paranaguá, 1.146.



