Maioria das crianças e adolescentes acessa redes sociais várias vezes ao dia; 24% tentam reduzir uso

O WhatsApp, por exemplo, é usado várias vezes por dia por 53% das crianças e dos jovens. Somando as respostas de um uso "várias vezes por dia" com a de "todos os dias ou quase todos os dias", o número chega a 71%. O uso é elevado também em outras plataformas digitais: YouTube (66%); Instagram (60%) e TikTok (50%).

O estudo é feito desde 2012, anualmente (com exceção de 2020, na pandemia), pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para estabelecer as diretrizes do uso da internet no país. A pesquisa conta com o apoio da Unesco (braço da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A nova versão da pesquisa TIC Kids Online Brasil, referência em comportamento digital na infância e adolescência, traz esse e outros dados que apontam para o vício em telas. As crianças e os adolescentes relatam que tentam passar menos tempo na internet e não conseguem (24%) e que se pegam navegando sem estar realmente interessados (22%). Admitem ainda que passam menos tempo do que deveriam com a sua família, os amigos ou fazendo lição de casa porque ficam muito tempo na internet -são 22% no total e, na faixa dos mais velhos, de 15 a 17 anos, o índice chega a 30%.

Dentre os menores, de 9 a 10 anos, esse uso mais frequente do YouTube chega a 70%. O Instagram é altamente utilizado também pela grande maioria dos que têm 13 e 14 anos (78%) e dos jovens entre 15 e 17 (81%). No caso dessa faixa etária mais velha, o uso do WhatsApp com essa alta frequência atinge 91%.





São 72% as crianças e os jovens que podem usar as redes sociais sozinhos, e 62% os que postam na internet fotos e vídeos em que aparecem.





A TIC Kids Online Brasil também evidencia o crescimento do uso do celular para acessar a internet. De 85% em 2015, passou para 98% neste ano. Paralelamente, o uso do computador caiu de 64% para 37% no mesmo período.





Essas novas evidências do uso excessivo das redes sociais, da onipresença do celular na infância e na adolescência e dos riscos desse cenário vêm à tona no momento em que o Brasil discute a proibição do uso dos smartphones por estudantes no ambiente escolar, seja nas aulas ou durante os intervalos.





O banimento vem crescendo no país e internacionalmente, tanto o voluntário como o imposto por leis. O governo federal deve encaminhar ao Congresso um projeto de lei para vetar os celulares nas escolas públicas e privadas, e em São Paulo, uma proposta semelhante, para banimento no estado, está em tramitação avançada.





Angustiados com os danos dos celulares à saúde física e mental e ao aprendizado de crianças e adolescentes, a maioria dos pais apoia o banimento, de acordo com uma pesquisa do Datafolha. O recente vício em bets e cassinos online, estimulado pelas empresas inclusive em perfis de influenciadores mirins, ampliou o medo das famílias.





Nesta edição, a TIC Kids Online não pesquisou o acesso às apostas online na infância e adolescência, mas, para o próximo ano, esse deverá ser o novo indicador do estudo.





"Essa é uma demanda, sim, e no ano que vem deveremos incluir algo nesse sentido", disse à Folha Luísa Adib, coordenadora da pesquisa.





Na edição de 2023, a TIC Kids Online Brasil ressaltou que dobrou o número de crianças que acessam a internet antes dos 6 anos. Na anterior, havia mostrado que quase metade das crianças e dos jovens não tem suas redes sociais verificadas pelos pais.





