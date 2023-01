Concurso para professor da Educação Básica divulga resultado nesta terça-feira

Os candidatos inscritos no concurso público para o cargo de professor de Educação Básica (PEB 01), na função de docência, da Rede Municipal de Ensino de Londrina, podem conferir a pontuação definitiva obtida na prova discursiva e na de títulos, nos editais disponíveis no Jornal Oficial do Município nº 4830, de sexta-feira (27).





A homologação do resultado final do concurso será publicada nesta terça-feira (31), a partir das 17h, no site da COPS/UEL e no site da Prefeitura de Londrina.

Publicidade

Publicidade





Os aprovados nas provas objetiva, discursiva e de títulos deverão apresentar os documentos comprobatórios para ocupar o cargo e realizar os exames admissionais. A previsão é que eles comecem a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação ainda no primeiro semestre letivo deste ano.





Ao todo, 9.320 pessoas fizeram as provas deste certame, que obteve o menor índice de abstenção em concursos municipais de Londrina (apenas 10,94% dos inscritos não realizaram as provas).

Publicidade





“Até o momento, tudo tem transcorrido dentro do esperado. Pedimos aos candidatos que se atentem aos editais que estão sendo publicados, para que nenhum aprovado perca a oportunidade de assumir esse cargo público, que é tão importante para o Município”, disse a secretária municipal de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio de Souza.





Nesse concurso foram abertas 369 vagas de professores municipais, sendo 313 de ampla concorrência, 37 para afro-brasileiros e 19 para pessoas com deficiência, além do cadastro reserva.

Publicidade





Os aprovados trabalharão no Ensino Fundamental e Infantil exercendo uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, para as quais receberão um salário de R$ 4.691,09.





Atualmente, existem 4.800 professores efetivos na rede, para lecionar aos 46 mil alunos das 123 unidades escolares municipais.





O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, contados a partir da data da publicação do edital de homologação do resultado final.