Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina e nos Municípios da região

A quinta-feira (23) será de Sol e tempo instável e em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo continua instável em todo o Paraná, com nebulosidade e chuvas típicas de verão. Há, ainda, chances de temporais a qualquer momento.





Nos próximos dias, as condições de instabilidade persistem no Estado, mas os eventos previstos seguem atuando de forma mais ocasional. A chuva segue fraca e as temperaturas ficam amenas.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 29°C.