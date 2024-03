Condutor de carro fica ferido após bater contra barranco na PR-525, em Nova América da Colina

Um homem ficou ferido após o carro que conduzia bater contra um barranco na PR-525, em Nova América da Colina, no Norte do Paraná, na noite deste sábado (16).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, de 39 anos, dirigia no sentido do entroncamento da PR-526 ao entroncamento da BR-369 quando, ao atingir o KM 9, perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco na margem esquerda da rodovia.

O motorista foi socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma) e precisou ser encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendumento médico.