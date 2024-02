Condutor perde controle de carro em curva fechada e fica ferido na PRC-272, em Japira

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro que dirigia e atingir uma cerca na PRC-272, em Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta terça-feira (6).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor seguia pela via quando, ao atingir o KM 84, perdeu o controle da direção ao fazer uma curva fechada em um trecho de pista simples, atingindo uma cerca.

O homem ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Na sequência, teve de ser encaminhado para o Hospital de Ibaiti.





O teste etilométrico não pôde ser realizado devido à hospitalização do motorista.