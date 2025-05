Confronto armado com a Polícia Militar termina com quatro homens presos e um hospitalizado em Cambé

Um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens e na hospitalização de um acusado, na madrugada deste sábado (15), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





A ação começou após os agentes receberem informações do serviço de inteligência, que indicavam que um Volkswagen Polo cinza, envolvido em crimes de roubo e furto na região de Maringá, no Noroeste do Paraná, estaria se deslocando para Londrina.

Durante patrulhamento na BR-369, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características e tentaram abordá-lo.





No entanto, os ocupantes do carro dispararam contra a equipe, que reagiu. O veículo tentou fugir, iniciando uma perseguição, na qual o condutor executou manobras bruscas para tentar provocar uma colisão com a viatura.

