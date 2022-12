Continuação da Av. Arthur Thomas será duplicada mais 500 metros

Para melhorar e agilizar o fluxo de trânsito na continuação da avenida Arthur Thomas, após o viaduto da PR-445, sentido Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Prefeitura de Londrina duplicará um trecho de 500 metros de pista da avenida Juvenal Pietraroia, localizada na região oeste. O trajeto a ser duplicado começará a partir da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), na altura do Jardim Sabará, prosseguindo até a rotatória com a avenida Soiti Taruma, facilitando o acesso a bairros como os jardins Sabará 3, Columbia, Maracanã, Olímpico e outros nessa abrangência.





Dessa forma, a obra também possibilitará mais rapidez, segurança e conforto aos motoristas que se deslocarem, por exemplo, desses bairros para as áreas sul e central. O pacote de serviços incluirá, além da duplicação com novo asfalto, a implantação de canteiro central com ciclovia e nova iluminação, revitalização do sistema de drenagem, calçadas e meio-fio, piso tátil e rampas acessíveis, área de estacionamento para veículos em cada um dos lados da via, além de sinalização viária e paisagismo. Ao todo, serão cerca de 4.500 m² de área de pavimento executado.

O processo licitatório para a contratação da obra está aberto, sendo o valor máximo de execução do projeto fixado em R$ 2.400.884,64. O recebimento dos envelopes, apresentados pelas empresas interessadas em participar do certame, está agendado para o dia 23 de dezembro, das 12h às 13h.





Atualmente, o trecho de 500 metros da avenida Juvenal Pietraroia que será alargado e renovado conta com um dos lados funcionando apenas com rolagem única, em pista estreita do lado direito, na continuação da avenida Arthur Thomas. Tal passagem, pouco espaçosa, dificulta o tráfego em uma região de alto movimento, principalmente nos horários de pico.

Outra melhoria prevista no projeto será uma adequação geométrica da rotatória entre as avenidas Juvenal Pietraroia e Soiti Taruma, para permitir a conexão com a nova pista duplicada, bem como trazer melhor fluidez às conversões dos veículos.





Para duplicar a avenida e promover as adequações, a Prefeitura está desocupando um terreno que já é de sua propriedade, o primeiro logo na esquina com a marginal da PR-445. Outro imóvel, intermediário, onde hoje funciona um plantão de vendas de uma empresa, terá a faixa necessária concedida para a execução das obras. Já o terceiro terreno dessa sequência, uma extensão em gramado próximo ao muro da sede do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, está em fase de desapropriação judicial.

O projeto da obra foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), que também ficará responsável por fiscalizar as ações desempenhadas pela construtora contratada. Conforme o planejamento, a iluminação nova será implantada pela Londrina Iluminação (LI).

O secretário municipal de Obra e Pavimentação, João Verçosa, disse que a obra permitirá uma melhor distribuição do trânsito para descongestionar a passagem de veículos onde hoje ocorre um “estrangulamento” viário logo após o viaduto da PR-445. “Com o aumento de imóveis residenciais nessa área, o tráfego ficou maior nos últimos tempos e a obra é fundamental para melhorar a passagem no trecho em questão. O benefício é muito maior do que a metragem em si, refletindo diretamente na questão viária. Além da parte estrutural, a CMTU também vai aprimorar o conjunto semafórico e os tempos de travessia naquele trajeto, para organizar o trânsito”, indicou.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, o trecho de 500 metros parece curto em extensão, mas sua duplicação será de grande valia para toda uma região. “É uma duplicação importantíssima que ajudará a revitalizar a avenida Juvenal Pietraroia, facilitando o trajeto a partir do viaduto da PR-445, após o término da avenida Arthur Thomas, e também de quem sai da avenida Soiti Taruma no sentido contrário. Essa área da cidade é populosa e muitas pessoas também trabalham lá, então a duplicação e demais melhorias vão aprimorar as condições de mobilidade, o transporte coletivo, trazendo desenvolvimento para facilitar a vida da comunidade”, afirmou.





Após o período do processo licitatório, caso a contratação ocorra dentro do planejamento previsto, a Prefeitura de Londrina pretende fazer a assinatura de contrato para início das obras no começo de 2023, podendo abrir a execução por volta de fevereiro. O prazo de conclusão será de 180 dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela empresa contratada.

