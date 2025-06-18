Corpo em decomposição é encontrado em área de mata na zona sul de Londrina

A Polícia Militar isolou, na manhã desta quarta-feira (18), a área onde foi encontrado um cadáver em estado avançado de decomposição, entre o Jardim Cristal e o Conjunto União da Vitória, na zona sul de Londrina. Segundo as informações preliminares, o corpo seria de um homem idoso, identificado apenas pelas roupas, cabelos grisalhos e o uso de dentadura.





O corpo foi encontrado por um trabalhador que utilizava um caminho entre as duas comunidades e percebeu um mau cheiro forte vindo da mata. Ao verificar a origem do odor, encontrou o corpo e acionou a PM. A área onde o cadáver foi localizado é isolada, sem iluminação pública e com pouca circulação, o que pode dificultar a obtenção de informações sobre o caso.

A Polícia Científica, a Polícia Civil e o IML (Instituto Médico Legal) foram chamados ao local para fazer a perícia e recolher o corpo. Ainda não há confirmação sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte.





A Polícia pede que pessoas com familiares desaparecidos procurem o IML para tentar identificar a vítima. Informações sobre o caso também podem ser repassadas anonimamente às forças de segurança.





Este é o segundo achado de cadáver em Londrina nesta semana. Na segunda-feira (16), o corpo de uma mulher foi localizado em estado de decomposição às margens da estrada rural Alcides Turini, próximo ao Patrimônio Regina, também na zona sul. Um morador que passava pelo local sentiu um mau cheiro e encontrou o cadáver em meio ao mato.



