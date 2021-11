Defesa Civil de Londrina registrou 21 ocorrências em decorrência da chuva deste domingo

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), informa o balanço das ocorrências registradas pelo órgão em decorrência das chuvas do final da tarde deste domingo (7). Até às 19h30 a central de emergência 199 contabilizou 21 ocorrências, sendo 15 quedas de árvores, quatro destelhamentos, um ponto de alagamento e uma enxurrada. Ambos na região sul da cidade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) registrou índice de precipitação acumulada de 39,6mm entre às 17h e 19h. A cidade foi atingida por várias rajadas de vento, com pico de 38,5 km/h.

Continua depois da publicidade





As equipes da Defesa Civil Municipal seguem realizando a desobstrução das vias e sinalizando todos os locais com queda de árvore. Uma residência localizada na região do centro cívico foi atingida por uma árvore. Ninguém se feriu. A equipe atendeu a ocorrência e prestou o primeiro atendimento à família.





Posteriormente as demais equipes das outras secretarias da Prefeitura farão remoção dos troncos e galhos maiores.

Continua depois da publicidade





Serviço (aplicativo 153 cidadão)

A Defesa Civil pode ser acionada através do telefone de emergência 199 ou pelo aplicativo 153 cidadão de forma rápida e gratuita. A ferramenta pode ser baixada através da loja de aplicativos do seu celular. Ele está disponível tanto para o sistema Android quanto para o iOS.





O aplicativo é o meio mais prático de acionar a Defesa Civil, e ainda permite o envio de imagem, o que possibilita um melhor atendimento de cada caso. Em caso de necessidade, acione a Defesa Civil pelo app ou ligue e informe o máximo de detalhes para que a ocorrência seja atendida de forma precisa.