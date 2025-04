Deixar sem água ou comida: maus-tratos a animais vão além de agressões físicas

Deixar um animal sem água, comida adequada ou exposto ao sol e à chuva é um crime tão grave quanto agressões físicas, alerta a PCPR (Polícia Civil do Paraná). O aviso é ressaltado durante o Abril Laranja, mês voltado à prevenção aos maus-tratos contra os animais.





De acordo com a legislação brasileira, qualquer ação ou omissão que cause sofrimento físico ou psicológico a um animal pode ser considerada maus-tratos. Isso inclui, por exemplo, manter o animal em ambiente insalubre, privado de alimentação, água, espaço adequado ou atendimento veterinário. Casos de abandono, confinamento em correntes ou gaiolas por tempo prolongado e negligência com higiene e abrigo também são passíveis de responsabilização criminal.

O delegado-chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Guilherme Dias, explica que os animais têm necessidades muito parecidas com as dos seres humanos. Além de comida e água, eles precisam de abrigo, interação e liberdade. Quando essas condições não são respeitadas, mesmo sem violência física, o tutor pode ser responsabilizado criminalmente.





Conforme a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) do Paraná, somente em 2024, o Disque-Denúncia 181 recebeu mais de 11 mil registros sobre situações de maus-tratos no Paraná. No ano anterior, foram pouco mais de 9 mil. As ocorrências formalizadas com base na Lei de Crimes Ambientais também aumentaram: de 2.105 casos em 2023 para 2.295 no ano seguinte. Esses números mostram que a população está cada vez mais atenta, mas também que o problema persiste.

