Dia do Calçadão está marcado para o fim de semana do Dia dos Pais

A 1ª edição do Dia do Calçadão já tem data marcada: 10 de agosto, sábado que antecede a comemoração do Dia dos Pais, das 9hs às 16hs. O lançamento oficial foi realizado na última sexta-feira (28), no auditório do Sicoob Ouro Verde.





A iniciativa é resultado da união entre os empresários do Núcleo do Calçadão, do Programa Empreender, com parceiros e instituições londrinenses. O objetivo da ação é fortalecer e unir os comerciantes da região, valorizar o Calçadão como patrimônio cultural e estimular o lazer e o turismo no Centro de Londrina.

Cinco quadras, entre a Praça Jorge Danielides e a Praça Willie Davids, receberão atividades comerciais e culturais no dia 10 de agosto. O presidente da ACIL, Angelo Pamplona, alertou sobre a importância de promover ações para tornar a região central um espaço de lazer e turismo.





“O Dia do Calçadão vai disponibilizar diversas atividades para a comunidade de Londrina. É uma ação social que é resultado do trabalho de instituições comprometidas em fazer uma grande entrega para as pessoas”, explicou.

Além de atrair os londrinenses para o centro da cidade, a iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social, conforme explica o presidente.





“Quando a gente sai de Londrina e conversa com as outras pessoas, muitas vezes, elas têm uma referência muito maior do que a nossa cidade está. Londrina tem que ser da mesma forma que as pessoas a enxergam. Nós, londrinenses, temos que promover esse desenvolvimento”, conclui.

