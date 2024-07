Organização de Santa Catarina vai assumir serviços de bem-estar animal de Londrina

Uma instituição com sede em Itajaí, Santa Catarina, venceu o chamamento público da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) para assumir os serviços de bem-estar animal em Londrina.





A organização foi a única interessada e apresentou proposta de cerca de R$ 3 milhões, que era o teto financeiro do edital.

A estimativa da companhia é que a entidade sem fins lucrativos inicie as atividades em até 45 dias, segundo resposta encaminhada à FOLHA.





A Associação Catarinense de Gestão Hospitalar, Conhecimento e Assistência Social desenvolve trabalhos voltados a pessoas e animais. A instituição já atua com ações envolvendo cães e gatos em Saquarema, no Rio de Janeiro, e em Itapema, Santa Catarina, onde cuida do Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal, realizando consultas, cirurgias, vacinação, internação e atendimentos de emergência.

A reportagem tentou, porém, não conseguiu contato com os representantes da empresa.

No Norte do Paraná, a organização prestará trabalho de albergagem de animais, resgate, consultas veterinárias e procedimentos médicos, incluindo o fornecimento de medicamentos e curativos, vacinação, ambulância veterinária, castração, resgate de animais de médio e grande porte, além de coleta, transporte, tratamento e disposição final de carcaças de animais de pequeno porte e grande porte.





A maior parte destes serviços estão no aguardo justamente de uma entidade para que sejam executados.

“Ainda estão dentro do prazo para começarem a ser prestados”, explicou a CMTU, por meio de nota. Uma ação que segue acontecendo, independentemente da contratação, é a administração do banco de rações. O contrato com a associação catarinense é de um ano.





A proteção animal em Londrina era de responsabilidade da Sema (Secretaria Municipal de Ambiente), mas foi transferida para a companhia oficialmente em março de 2024, após a Câmara aprovar projeto de lei enviado pela prefeitura.





