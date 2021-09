Dias de sol são esperados para Londrina e sexta pode ultrapassar 30ºC

O sol chega para ficar em Londrina após a partida da frente fria. As mínimas nesta quinta (16) foram de 16,4ºC e as máximas alcançam 26ºC.

A última chuva registrada pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) foi às 9h desta quarta-feira (16), com o baixo volume de 0,4 milímetros. Se as pancadas ocorrem nesta quinta (6), serão isoladas e má distribuídas, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa.

Na última tarde, graças à nebulosidade, a atmosfera permanecia instável. Por isso, quem saiu de casa pôde ter observado gotículas de água no ar, que não têm a potência necessária para ser considerada chuva, conforme Costa.





Uma onda de calor intenso é prevista para a região. Vários dias seguidos devem vir acompanhados de 30ºC. Leia mais na Folha de Londrina.

Prepare a garrafinha de água







A umidade relativa do ar esteve em 60%, o indicado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Mas a tendência, segundo a pesquisadora, é que o tempo seco retorne a ser uma constante, já que a escassez de chuvas e o sol irão protagonizar o clima nos próximos dias.





O calor já pode ultrapassar 30ºC nesta sexta-feira (17), prevê o IDR-PR.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.