Dois ficam feridos em colisão entre caminhonete e caminhão no Norte Pioneiro

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão foi registrado na PR-092, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro), na noite de terça-feira (26). A ocorrência, no km 272 da rodovia, mobilizou equipes de resgate até as 23h45.





De acordo com as informações da PRE (Plícia Rodoviária Estadual), a caminhonete Ford F100, conduzida um homem de 75 anos, transitava na via quando houve a colisão com um caminhão VW 28.460.

O motorista da caminhonete e um passageiro de 60 anos foram socorridos e encaminhados ao hospital de Siqueira Campos. O condutor do caminhão, de 28 anos, não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.