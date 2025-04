Motorista tenta ultrapassagem em local proibido e fica ferido em acidente na BR-376

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (26) no km 333 da BR-376, em Ortigueira. Segundo informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor de um automóvel tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido e acabou colidindo frontalmente contra um caminhão que vinha no sentido contrário.





O motorista do carro, um homem de 51 anos e único ocupante do veículo, sofreu lesões graves e precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado para um hospital em Ponta Grossa para atendimento especializado. O condutor do caminhão saiu ileso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato