Dois jovens ficam feridos após caírem de motocicleta em rodovia em Mandaguari

Uma queda de motocicleta deixou dois jovens feridos na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá, na madrugada desta segunda-feira (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 24 anos pilotava uma Fazer YS250 no sentido de Mandaguari a Londrina quando, ao passar pelo KM 33, perdeu o controle da direção e sofreu uma queda da motocicleta.

Além do motociclista, uma passageira, de 20 anos, ficou ferida. Ambos foram socorridos pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento ao Trauma em Emergência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados ao Hospital Metropolitano, em Sarandi.