Motorista dirige embriagado, se envolve em acidente e deixa passageira ferida em Londrina

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia caminhão trator Scania R113 no sentido de Londrina a Tamara quando, ao passar pelo KM 41, no Trevo de Guaravera, colidiu com um Volkswagen Gol, que era conduzido pelo jovem de 23 anos e entrava na pista da direita para a esquerda.

Os motoristas não ficaram feridos, mas a passageira do carro, de 19 anos, teve ferimentos, foi socorrida no local pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma) e precisou ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará, em Londrina.





Os condutores foram submetidos ao teste etilométrico, que indicou que o motorista do Gol havia ingerido bebida alcoólica. O jovem foi autuado e liberado no local.