68% dos brasileiros pesquisam produtos na internet antes de procurar em lojas físicas

A pandemia fez crescer exponencialmente a importância da internet para o comércio em geral. Uma pesquisa, promovida pela Connected Life, aponta que 68% dos brasileiros fazem pesquisas online antes de comprar em lojas físicas, e 74% preferem a facilidade do e-commerce.





Enquanto isso, um levantamento da McKinsey e da Aba (Associação Brasileira de Anunciantes) revela que 80% das empresas nacionais ainda engatinham no marketing digital, sendo 23% iniciantes e 57% emergentes.

Rita Figueiredo, Head Comercial da WSI Londrina, contabiliza que o comércio online acelerou dez anos em dois anos de pandemia, com o fechamento temporário das lojas físicas. “É o negócio do momento”, afirmou. Os números corroboram. Levantamento da SmartHint aponta que o faturamento do e-commerce cresceu 785% nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período antes da pandemia.

Outra pesquisa, do programa Digital AdSpend 2021 com a Kantar Ibope Media, indica que a publicidade digital movimentou R$ 30,2 bilhões no ano passado, aumento de 27% em relação ao ano anterior e 74,2% ante 2020.

Segundo a Head Comercial, o marketing digital deve captar clientes que realmente estão interessados em comprar através de um pente fino feito com ferramentas digitais. Ela acrescenta que o marketing digital tem custo e risco medidos, o que é muito vantajoso principalmente para pequenas e médias empresas.

