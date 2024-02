Abono salarial PIS/Pasep 2024: saiba como começar a investir com pouco e definir prioridades

O calendário de pagamento do PIS/Pasep já está definido pelo governo, ao todo 24,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados, um valor total de R$ 23,9 bilhões, os pagamentos começarão a partir do dia 15 de fevereiro com o valor do abono salarial de até R$ 1.412, equivalente ao salário mínimo atual, e será pago proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2022.







Este momento é uma excelente oportunidade para se organizar e quem sabe investir uma parte dessa quantia, pois poucos são os brasileiros que conseguem poupar ao final do mês. É uma oportunidade para reorganizar suas contas e definir prioridades. Uma vez que este é um dinheiro que está entrando como um extra, isso faz com que seja uma oportunidade para começar a investir com segurança, mesmo com pouco.

DEFINA UM OBJETIVO





É preciso estabelecer o motivo pelo qual está poupando o dinheiro e entender que poupar, como a própria palavra diz, é abrir mão de certos “luxos” para guardar um dinheiro a mais que sobra na conta no final do mês. Seu objetivo pode ser comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem ou simplesmente guardar pensando em uma reserva de emergência que nada mais é do que uma garantia no futuro caso perca um emprego.

SAIBA DOS GASTOS FIXOS NO MÊS





No início do mês, já coloque na ponta do lápis quais são os gastos cruciais mensais. Já calcule também o quanto pode usar em 4 semanas para “luxos” e saídas, e já tire da conta-corrente o que sobrar para poupar e não ter risco de usar. É possível também analisar se consegue ainda cortar alguns desses gastos ou adiá-los, ajudando a poupar ainda mais a cada mês.

