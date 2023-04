Adapar confirma primeira ocorrência de raiva bovina de 2023 em Londrina

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) identificou, no começo deste mês de abril, o primeiro caso de raiva bovina em Londrina. A doença é letal para os animais, não tem cura e soma 38 casos no Paraná.





À FOLHA, o gerente de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, explica que o animal diagnosticado com raiva em uma propriedade de Londrina tinha cerca de 20 meses. O vírus é transmitido por morcegos hematófagos.

"A Adapar já fez toda a parte de investigação para controlar a doença e evitar que ela seja disseminada para outras propriedades”, diz Goçalves Dias, reforçando a importância da vacinação dos animais. “É uma vacina barata e que deve ser feita nessas regiões onde há ocorrência da doença e repetida depois de 30 e 60 dias.”





A nível estadual, as regiões Centro e Centro-Sul - em municípios como Ortigueira, Guarapuava e Prudentópolis - acumulam o maior número de casos da doença. Mas, Londrina não está livre das ocorrências de raiva.