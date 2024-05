Pesquisas apontam recuperação no comércio para o Dia das Mães em 2024

A depender das pesquisas de avaliação da intenção de consumo e das previsões dos comerciantes, o Dia das Mães deste ano, comemorado no próximo domingo (12), deve voltar a mostrar a sua força como a segunda melhor data para o varejo nacional. Sempre muito aguardada, a celebração em 2023 desapontou quem preparou os estoques para atender a uma demanda que não se confirmou, mas em 2024 o cenário é de otimismo. Nas lojas, o fluxo de clientes e o volume de vendas começaram a aumentar nesta semana e a previsão é de movimento ainda mais intenso nesta sexta-feira (10) e no sábado (11). No domingo, a expectativa recai sobre o setor de alimentação. Os restaurantes estão preparados para atender as muitas famílias que deverão lotar estes espaços.





No final de abril, a pesquisa Datacenso contratada pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) já apontava uma maior disposição dos consumidores paranaenses para irem às compras neste Dia das Mães. Segundo o levantamento, o tíquete médio dos presentes em 2024 é estimado em R$ 205,33 – 13,06% acima dos R$ 181,60 do ano passado. Em Londrina, onde 87% dos entrevistados revelaram a intenção de gastar um valor igual ou superior ao de 2023, o tíquete médio ficou um pouco acima, em R$ 217,41.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Roupas, perfumes, acessórios, calçados, cosméticos e flores são, nesta ordem, os itens mais procurados pelos filhos, conforme demonstrou a pesquisa.





Proprietária da loja de roupas femininas que leva seu nome, Silvia Barrone mantém boas expectativas para este Dia das Mães. Desde o início da semana, ela tem observado um aumento gradual na procura por presentes. “São pessoas que ganharam dinheiro e vieram comprar o próprio presente, mães que se presentearam. Mas acredito que devam crescer as vendas durante a semana porque muita gente deixa para a última hora. Nossa loja tem um valor agregado um pouco maior. Muitas que vêm já são clientes ou seguem a gente nas mídias sociais.”

Publicidade





Barrone aposta muito na divulgação on-line. O ambiente virtual revelou-se uma ótima vitrine para a exposição de seus produtos. E ela também percebeu uma mudança no comportamento dos consumidores a partir da pandemia de Covid-19. Muitas clientes deixaram de ir até a loja para receber em casa sacolas com as peças. “Pelas mídias sociais, atingimos um público maior, mas também perdemos o relacionamento, a intimidade com algumas clientes, e isso é ruim.”





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: