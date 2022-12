Aeroporto de Londrina ganha rota com voo direto para Porto Seguro, na Bahia

O Aeroporto de Londrina (LDB) iniciou neste domingo (18) o voo direto para Porto Seguro (BA). Essa é uma rota regular que será operada pela Azul Linhas Aéreas.







A rota vai ser operada pela aeronave 320, com capacidade para 174 passageiros, que sairá de Londrina às 17h10 e chegará em Porto Seguro às 19h30. No sentido inverso, partirá da cidade baiana, às 10h, chegando ao Paraná às 12h30 Com duração prevista de 2h20, o voo será realizado todos os domingos.





Com essa opção de ligação direta entre as duas cidades é possível contribuir para a promoção de negócios a partir do Paraná. Seja no turismo de passeios ou no turismo de negócios, a rota se torna estratégica e alavanca as economias dessas regiões.