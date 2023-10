Aeroporto de Maringá abre concurso com salários entre R$ 2,4 mil até R$ 7,9 mil

O Aeroporto Regional de Maringá publicou nesta quinta-feira (19) edital de concurso público para contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior. As vagas são para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de operações aeroportuárias, controlador de tráfego aéreo e engenheiro civil. Os salários variam entre R$ 2.450 e R$ 7.920, além de outros benefícios.





As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h de 23 de outubro até às 23h59 de 15 de novembro. Os interessados devem fazer a inscrição no site da Fundação Fafipa, responsável pela realização do concurso (clique aqui para acessar). O edital prevê duas vagas para auxiliar administrativo (nível médio), uma vaga para auxiliar de operações aeroportuárias (nível médio), uma vaga para controlador de tráfego aéreo (nível técnico) e uma vaga para engenheiro civil (nível superior).

Para as vagas de auxiliar administrativo e auxiliar de operações aeroportuárias a taxa de inscrição custa R$ 80. Para as vagas de controlador de tráfego aéreo e engenheiro civil o valor é de R$ 120.





O processo seletivo será composto por etapas: prova objetiva e avaliação médica admissional para todos os cargos e prova discursiva para os candidatos inscritos nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de operações aeroportuárias e engenheiro civil. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 3 de dezembro. Os horários e locais de provas serão divulgados em 27 de novembro. Clique aqui e confira o edital na íntegra.

