Agências do Trabalhador do Paraná iniciam semana com mais de dez mil vagas

O mercado de trabalho do Paraná continua em alta para os trabalhadores que buscam emprego. A semana inicia com a oferta de 10.254 vagas nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Estado. A maior parte das oportunidades é para operador de telemarketing ativo e receptivo, com 985 oportunidades. Também estão disponíveis 567 vagas para alimentador de linha de produção.

A Região Metropolitana de Curitiba conta com 1.641 vagas abertas. O maior número de ofertas é para operador de telemarketing receptivo (225), auxiliar de linha de produção (105), assistente administrativo (88) e operador de telemarketing ativo e receptivo (64).

Também há oportunidades de emprego no Interior, com destaque para as regionais de Toledo (1.631), Umuarama (1.229) e Cascavel (1.090). Na região de Toledo, o maior número de vagas é para auxiliar de linha de produção, abatedor de aves, abatedor de porco e pedreiro. Apenas para auxiliar de linha de produção a oferta é de 313 vagas.







Em Umuarama, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (692 vagas) e também para alimentador de linha de produção, tapeceiro de móveis e trabalhador na cultura de cana-de-açúcar.

Entre as 1.090 vagas de Cascavel, destaque para auxiliar de linha de produção, com 502 vagas; magarefe (corte e beneficiamento de bovinos, porcos e aves), com 80; professor de séries iniciais, com 37; e safrista (trabalhador para o período de safra), com 25.





As Agências do Trabalhador do Estado também estão intermediando vagas para comércio e serviços, com trabalho para vendedor e atendente de lanchonete; e na agricultura, com chamados para trabalhadores das culturas de maçã e cana-de-açúcar e safristas.