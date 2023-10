Alerta: novo vírus desvia Pix copia e cola em compra on-line no computador

Esse site falso aparecia na primeira posição da pesquisa do Google quando usuários digitavam WhatsApp com a grafia errada "Watsap Web." O site foi retirado do buscador após contato da Kaspersky. Marenghi também encontrou um instalador do GoPix que usava o site dos Correios como isca.

O pesquisador Fábio Marenghi descobriu que um dos pontos de infecção era um site falso do WhatsApp Web, versão para navegadores do app de mensagens.

Um novo vírus frauda compras on-line realizadas pelo computador alterando o destinatário do Pix no momento da transferência.

O comércio brasileiro obteve 15,1% do total da receita de vendas no terceiro trimestre de 2023 por meio de negócios fechados em canais digitais, como sites, aplicativos, emails e outras ferramentas.

Quando alguém copia o texto, esse trecho é armazenado na memória do computador, na chamada "área de transferência". O GoPix, então, troca o código guardado por outro, cujo destino é a conta do criminoso.





Os usuários podem evitar o golpe ao checar o destinatário do Pix, que nesses casos será diferente da loja ou instituição para a qual a transferência seria feita.





Para se prevenir de instalar o vírus, os cuidados são os usuais: buscar baixar programas apenas de sites oficiais, verificar erros ortográficos no endereço do portal, checar se o site tem criptografia atual a partir do código "https" no início da URL e ter um antivírus instalado.





A vítima só é infectada se abrir o programa baixado ao acessar o site falso.





No caso do GoPix, os cibercriminosos ainda adotam estratégias para tentar burlar os antivírus. O site falso do WhatsApp, por exemplo, apresentava a opção de download do vírus apenas depois de verificar que a pessoa que o acessava tinha indícios de comportamento humano, para despistar bots de monitoramento.





Além disso, o portal falso rodava um teste para checar a presença de antivírus no computador da vítima. Caso houvesse, o link de download levava a uma pasta compactada, formato ".zip", com um atalho para o programa. Esse passo também dificultava a detecção do vírus, normalmente um arquivo executável, em formato ".exe."