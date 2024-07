MST cobra em Londrina liberação de financiamentos para a agricultura familiar

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) promove nesta quinta-feira (25) manifestação para cobrar a liberação de financiamentos para a produção da agricultura familiar e educação nos acampamentos e assentamentos. As atividades se concentram em frente à agência do Banco do Brasil localizada no Calçadão, onde houve audiência com o gerente regional da instituição bancária.





A ação reúne representações de acampados e assentados de dez municípios e tem como reivindicações principais mais investimento e crédito para a agricultura familiar, investimento para a educação no campo e verba para assentar as famílias acampadas.

Com o lema “Para o Brasil alimentar, Reforma Agrária Popular”, o MST promove nesta semana, até o sábado (27), um conjunto de ações na Jornada Nacional por Alimento Saudável e Reforma Agrária. A iniciativa acontece no marco do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural e do Dia Internacional da Agricultura Familiar, ambos comemorados nesta quinta.





No Paraná, a primeira mobilização ocorreu nesta quarta-feira (24) em Querência do Norte, no Casarão da Cooperativa de Comercialização da Reforma Agrária Avante (COANA). O encontro reuniu cerca de 70 camponeses, vindos de 14 comunidades de assentamentos e acampamentos de Querência do Norte e de Santa Cruz de Monte Castelo.

Além de Londrina, ainda estão previstas mobilizações em Ivaiporã, Cascavel, Catanduva, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Diamante D'Oeste e Mariluz, até o final da semana.