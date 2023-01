Aplicativo ajuda pais e responsáveis a economizar no material escolar

O aplicativo Menor Preço, desenvolvido pela Celepar em parceria com a Secretaria da Fazenda, pode ajudar pais e responsáveis a descobrir como e onde economizar nas compras de material escolar. Por meio do aplicativo, é possível utilizar a leitura por código de barras de produtos ou pesquisar manualmente pelo nome do item desejado para montar o carrinho de compras sem estresse.





Sabendo onde encontrar os materiais mais baratos, há economia nas compras, no tempo gasto, e gastos com combustível. O app nasceu de um desdobramento do Programa Nota Paraná e está facilitando a vida de pais e alunos no Paraná e Pernambuco, que importou a tecnologia.





As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um varejista emite uma nota fiscal. Toda semana, mais de 10 milhões de preços são atualizados.





A consulta dos valores também pode ser feita em um raio de até 20 quilômetros por meio do código de barras do item ou pelo nome do produto. Após selecionar o estabelecimento desejado, o aplicativo ainda disponibiliza um mapa com o caminho mais curto até o local.





O Menor Preço também permite a criação de listas. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo. Essa opção, porém, só está disponível para quem possui cadastro no Nota Paraná.