Bazar solidário na UEL vai disponibilizar peças novas a partir de R$ 20

As dependências do CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados) e do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vão receber, nos dias 27, 30 e 31 de janeiro, um bazar solidário contando com centenas de peças de roupas femininas novas, comercializadas abaixo do preço de mercado. Oriundas de uma doação por parte de uma confecção de Londrina, as peças estão etiquetadas e vão ser vendidas a partir de R$ 20,00. Toda a renda será revertida para a cooperativa de materiais recicláveis e reutilizáveis de Londrina, Ecorecin, parceira do Sistema BRT (Banco de Resíduos Têxteis).







Iniciativa pioneira no Brasil, o BRT é um sistema de logística reversa de resíduos têxteis pós-industriais e pós-consumo que atua nas três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e econômica. Criado por meio dos esforços de uma equipe multidisciplinar, o BRT é fruto de uma pesquisa iniciada há 12 anos no projeto “Logística Reversa de Resíduos Têxteis Industriais e Pós Consumo: design aplicado a sistemas e serviços sustentáveis e modelos de negócios”, coordenado por Martins.



Após o lançamento do projeto, no ano passado, uma parceria foi firmada com o Sivepar (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná), entidade cuja empresa NFK Confecções é filiada.







O BRT é uma parceria do grupo DeSIn (Grupo de Pesquisa Design, Sustentabilidade e Inovação) com a cooperativa de materiais recicláveis Ecorecin e o Ninter (Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos). A iniciativa também conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.