Aplicativo Menor Preço pode ajudar paranaenses a gastarem menos nas compras de Páscoa

Com a chegada da Páscoa, a procura por ovos de chocolate, bombons e outros produtos típicos da data aumenta e, com ela, os preços também. Para ajudar os consumidores a economizar, o aplicativo Menor Preço Nota Paraná, desenvolvido pela Celepar em parceria com a secretaria estadual da Fazenda, é um grande aliado do bolso dos cidadãos.





O uso do aplicativo é simples. O consumidor baixa o app no celular, disponível para Android e iOS, e escaneia o código de barras do produto desejado, ou digita o nome do item, e o aplicativo mostra os preços praticados pelos estabelecimentos cadastrados. Com isso, é possível escolher o local que oferece o menor valor. A ferramenta também mostra a localização dos pontos de venda e as rotas para chegar até eles. Outra opção é utilizar o portal Menor Preço Nota Paraná, digitando o nome do item que deseja adquirir e conferir as melhores ofertas.



