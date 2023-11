Após fechar 43 lojas, Starbucks desiste de abrir duas unidades em Londrina

Com uma dívida de R$ 1,8 bilhão e um pedido de recuperação judicial apresentado à Justiça de São Paulo no último dia 31 de outubro, a SouthRock Capital, empresa que opera as lojas da rede Starbucks no Brasil, cancelou a abertura de novas operações no país, incluindo as duas unidades previstas para serem inauguradas até o final deste ano em Londrina. Os shoppings Aurora e Catuaí informaram que procuram novos investidores para os espaços reservados pela rede de cafeterias.



No Aurora Shopping, o local onde seria instalada uma loja da Starbucks permanece com os tapumes indicando a proximidade da inauguração, mas por meio de sua assessoria a administração do shopping esclareceu estar em “processo de rescisão contratual com a empresa locatária, retomando em breve o espaço para nova locação”.





Funcionários demitidos da Starbucks só receberão acerto na recuperação judicial Ex-funcionários de unidades da Starbucks no Rio estão estudando ir à Justiça para tentar receber o dinheiro de seus acerto



O Catuaí Londrina reforçou, também por meio de sua assessoria de comunicação, que a decisão sobre o cancelamento do contrato para a abertura de uma unidade da Starbucks partiu da rede operadora e que o shopping está em contato com outros investidores para a ocupação do espaço. Nenhum dos dois empreendimentos detalhou os termos da rescisão contratual.



Dados extra oficiais apontam que a SouthRock operava 187 lojas da Starbucks no país e após o pedido de recuperação judicial, 43 lojas teriam fechado em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, restando 144 em funcionamento. No perfil oficial da rede no Brasil no Instagram, as postagens mais recentes somam milhares de comentários de clientes reclamando do fechamento de lojas e de funcionários que teriam sido desligados da empresa sem o recebimento das verbas rescisórias. Em uma das postagens, a empresa se pronunciou, informando que “está ajustando algumas frentes operacionais e de negócios” e, durante o processo, algumas lojas foram fechadas, mas que a rede segue operando “normalmente”.

CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Starbucks desiste de abrir lojas em shoppings de Londrina Em crise, a dona dos direitos da Starbucks no Brasil anunciou que não vai mais abrir as unidades nos shoppings Aurora e Catuaí, em Londrina