Aposta de Londrina ganha Quina da Mega-Sena

Uma aposta de Londrina está entre as ganhadoras da Quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (17). Trata-se de um bilhete de seis número simples, pago na Lotérica Alteosa, que vai receber R$65.325,01 junto com mais 64 premiados.





O prêmio principal da loteria acumulou novamente, e a estimativa é de R$ 87 milhões para terça-feira (20).

Os números sorteados foram: 09 - 16 - 20 - 47 - 48 - 52.





Os acertadores da Quadra, com quatro números certos, foram 4.926 cuja premiação será de R$ 1.231,40.

As apostas para a Mega-Sena acumulada podem ser feitas on-line e nas lotéricas credenciadas em todo o Brasil até às 19h do horário de Brasília do dia do sorteio. Um bilhete com seis números custa R$5.