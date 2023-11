Apostadores de Londrina já sonham em começar 2024 milionários com a Mega da Virada

Com o ano novo batendo à porta, muitos já fazem planos para 2024. E um dos sonhos mais recorrentes é acertar as seis dezenas da Mega da Virada e iniciar o novo ano milionário, com um prêmio estimado em R$ 550 milhões.







As apostas da Mega da Virada começaram em 13 de novembro e vão até as 17h de 31 de dezembro de 2023. Como de costume, o sorteio da Mega da Virada será no último dia do ano e as apostas podem ser feitas durante os dois meses, com a promessa de ser a maior premiação da história.



Publicidade

Publicidade





O comerciante José Alves costuma pagar boletos e aproveita para fazer alguns jogos e bolões (apostas coletivas) em uma lotérica localizada no Calçadão de Londrina. ''A minha expectativa é que [Mega-Sena] me acerte, porque eu acertá-la, está difícil. Não pode exagerar nas apostas, porque é um jogo, mas sempre persistir no sonho'', diz .







Elizabete Mendes, que trabalha como auxiliar de laboratório, tem uma boa expectativa para o sorteio da Mega. ''Caso eu ganhe, irei viajar, comprar bens e aplicar o restante'', adianta.

Quem tem planos para viajar também é o eletricista Luiz Avelino. ''A melhor coisa é sair daqui, viajar bastante. Não dá nem para imaginar um dinheiro desse na conta. Todos os anos eu aposto na Mega da Virada'', comenta.



Publicidade





Há pessoas que têm a pretensão de comprar aquele carro do ano, um lindo apartamento, montar uma empresa, mas, tem também o altruísta que, se for o felizardo de acertar os números da Mega-Sena, pretende ajudar o próximo.







''Se ganhar na Mega da Virada, irei ajudar a Sociedade São Vicente de Paulo. Meu pai sempre ajudava e eu pretendo continuar com o trabalho dele'', disse Maria de Lourdes Ferreira, que geralmente aposta com três ou quatro jogos.



Publicidade





O aposentado Alcindo Baltazar costuma preencher o volante sozinho e fazer bolão com parentes. Ele também tem a pretensão de ajudar os familiares, caso seja o contemplado. ''É muito dinheiro né? [Eu iria]





Repartir um pouco entre os parentes e fazer alguma caridade. Agradecer o prêmio'', disse o aposentado, que estava próximo a uma lotérica no centro de Londrina.