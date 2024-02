Arapongas: prazo para pagamento do IPTU 2024 com 10% de desconto encerra nesta terça

O prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024, ISS e Alvará de Licença de Arapongas (Norte do Paraná) encerra na terça-feira (20), para pagamento à vista com 10% de desconto.





A Prefeitura de Arapongas reitera aos contribuintes, que quem preferir, poderá também optar pelo pagamento em até 10 parcelas mensais, sem descontos, sendo que a primeira parcela vai vencer no dia 10 de março.

Canais de Atendimento





Para maiores informações, a população pode procurar o Departamento de Tributação da Prefeitura (Rua das Garças, 750 – Centro/ Paço Municipal – 1º piso). Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h. Ou acessando o site: https://www.arapongas.pr.gov.br/guias

Mala direta





Neste ano, a Prefeitura de Arapongas optou em contratar os serviços de e-Carta dos Correios, aquele em que vão todas as parcelas em folhas dobradas. Com isso, foi gerada uma economia de quase R$ 80 mil. Além de ser uma forma mais ágil, simples e segura de fazer com que a cobrança chegue até o contribuinte. Juntamente com a mala direta do IPTU, a Prefeitura de Arapongas também está enviando aos contribuintes um folder com as fotos de várias obras e programas municipais em funcionamento, mostrando onde estão sendo investidos os recursos dos impostos. O folder também tem um QR-Code através do qual o contribuinte pode acessar o catálogo completo com as obras municipais.

VOCÊ SABIA?





O IPTU é também chamado por alguns administradores como o “Imposto Cidadão”. Isso porque, ao contrário dos demais tributos, que seguem para o Estado e a União, revertendo pequena parcela para a Prefeitura, o IPTU fica integralmente no município, bancando obras e serviços para a coletividade.





