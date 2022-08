Avaliada em R$ 57 milhões, fintech londrinense de minibancos recebe aporte de R$ 5,5 mi

Sendo dona de seus próprios bancos, as empresas reduzem a burocracia e ainda fazem os ativos aumentarem. As operações, que são executadas pela fintech, podem ser controladas por navegadores ou dispositivos móveis.

A atuação da Bankme permite que empresas com faturamento anual a partir de R$ 60 milhões possam fazer operações de crédito a juros mais baixos e com menos burocracia que os bancos tradicionais. Entre as empresas que aderiram ao modelo, estão marcas conhecidas do londrinense, como Léo Cosméticos, Hydronorth, Vale Verde, Midiograf e Tamarana Metais, entre outros.

Eik ainda ressalta que os investimentos chegam no “pior momento da última década para investimentos em startups”. “Isso quer dizer que foi reconhecido o valor do nosso produto e da competência do nosso time”, diz o CEO.

A rodada de investimentos que culminou com o aporte atraiu a atenção da Domo Invest, Apex Partners, Bamboo Capital Marlets e do investidor de startups Aury Ronan Francisco. Segundo o CEO da Bankme, Thiago Eik, “o aporte aumenta o grau de curva de crescimento [da startup] e traz um nível de expertise de fundos da Faria Lima (avenida paulistana famosa por ser um centro financeiro nacional), que agregam e abrem portas importantes, ainda mais para quem está no interior”.

Em um momento crítico para startups, com demissões em massa para reduzir custos em busca de equilíbrio de caixa, a fintech londrinense Bankme se aproxima de seu segundo aniversário com a captação de R$ 5,5 milhões. Fundada em setembro de 2020, a jovem financeira tecnológica é avaliada pelo mercado em R$ 57 milhões.

Mercado aberto

Ao todo, a startup já implementou 54 estruturas financeiras e atualmente possui 42 minibancos em operação espalhados por todo o Brasil, com clientes como Guichê Virtual, Vale Verde, Tmov, Hydronorth, Natufert, dentre outros, no portfólio.

Para utilizar a solução multiplataforma, o cliente precisa estar disposto a movimentar a partir de R$ 1 milhão em operações de crédito. As modalidades de operação mais comuns são a Intercompany - antecipação do contas a receber; Risco Sacado - antecipação de recebíveis para fornecedores, com foco no aumento da lucratividade pelo alongamento do prazo de pagamento e Antecipação de Crédito Futuro (ou Fomento à Produção) - operação de crédito para compra de insumos para produção.

Projeção em tempo recorde





Para o sócio-fundador e gestor da DOMO Invest, Felipe Andrade, a democratização de acesso ao crédito trazida pela Bankme torna-se essencial para um fluxo de caixa saudável. “A Bankme criou um modelo vencedor que simplifica muito a entrada de empresários, empreendedores e seus negócios na economia real, ou seja, a obterem retornos financeiros em sua própria cadeia produtiva. Com estrutura tecnológica sólida, time treinado, e operando dentro do arcabouço regulatório vigente, a Bankme traz um valor agregado imenso para todo o ecossistema. Estamos muito felizes em fazer parte dessa transformação que a startup está viabilizando”, declara Andrade.

Publicidade





O Head de Venture Capital da Apex Partners, Felipe Caroni, destaca que a Bankme atende um problema relevante do mercado brasileiro, com muito espaço para crescimento. “Sem dúvidas, a solução é pioneira e única no país. O serviço prestado é altamente escalável e a startup mostrou boa eficiência de capital, atingindo níveis relevantes de crescimento e faturamento em pouco tempo após o primeiro aporte. Esses fatores, somados à experiência de mercado dos fundadores, motivaram a nossa aposta. Como consequência dessa estrutura enxuta, que auxilia em uma dor real do mundo dos negócios, enxergamos que, no longo prazo, a Bankme será um dos players mais relevantes do middle market, assim como um negócio de margens altas”, afirma Caroni.





Já o fundador e CPO do Bamboo Capital Markets, Arthur O’Keefe, ressalta que apoiar a Bankme se encaixa no objetivo da companhia de promover o crescimento de bons originadores de crédito em todo o Brasil. “O Bamboo facilita o investimento em crédito privado com confiança e transparência. Logo, a missão da Bankme de oferecer crédito justo e sustentável a empresas e executivos de alta qualidade, porém, carentes de recursos, se encaixa perfeitamente no nosso foco. Estamos orgulhosos de apoiar o fundador e a equipe mais ampla da Bankme em seu nobre empreendimento”, declara O’Keefe.





Por fim, o investidor Aury Ronan Francisco acredita que o futuro do mercado financeiro é a descentralização e que a startup está dando os primeiros passos para se posicionar como referência nessa área de atuação. “Eu acredito que o mercado financeiro, tal como estruturado hoje, só provê crédito para quem tem dinheiro. Os bancos não conseguem, e não querem, descentralizar a decisão de crédito e, por isso, não atendem os pequenos negócios como deveriam. Quando, eventualmente, atendem a essa demanda, cobram taxas de juros altíssimas, quase proibitivas. São propostas como a Bankme que descentralizam o modelo financeiro e viabilizam o acesso a soluções de crédito que geram liberdade e oportunidade para quem quer empreender”, diz Francisco.