Bancos fazem mutirão virtual de negociação de dívidas em novembro

Quem tem dívida em atraso com instituição financeira poderá tentar renegociar o débito a partir da próxima segunda-feira (1º), em mutirão virtual. A iniciativa será promovida pelo Banco Central, pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e pelo Senado Federal.

Os interessados devem acessar a página consumidor.gov.br para enviar propostas até 30 de novembro. Após fazer o registro, o consumidor deve escolher a instituição com a qual deseja negociar. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.

"A iniciativa é voltada para pessoas físicas com dívidas em atraso com instituições financeiras cujas modalidades não contemplem bens dados em garantia do empréstimo", explica o BC.





Além das renegociações, será oferecida orientação financeira para os endividados.

Pelo site mutirao.febraban.org.br, o devedor poderá descobrir quais são suas dívidas, quando vale a pena participar do mutirão e quanto do orçamento poderá ser destinado ao pagamento dessas dívidas no momento da negociação.





"Na página, o interessado em participar do programa encontrará, por exemplo, um link para o Registrato, por meio do qual é possível acessar a lista das dívidas em seu nome junto às instituições financeiras", diz o BC.