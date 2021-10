Pesquisa da Prefeitura de Maringá indica diferença de até 12% no preço do gás na cidade

A Prefeitura de Maringá fez uma pesquisa de preços de gás de cozinha na cidade. Dados foram coletados pelo Procon (Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor) na semana passada em 24 revendedoras, lojas e mercados.

Foi registrada uma diferença de até 12% no preço do botijão de 13 quilos do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) quando comparados os diversos estabelecimentos visitados. O menor valor registrado foi R$ 107 e o maior foi R$ 120.

O Procon também compara os preços coletados nesta pesquisa com outras realizadas no começo do ano. A diferença percentual entre o maior preço atual (R$120) e o menor, em janeiro (R$ 85), é de 41%.





“Os consumidores devem pesquisar antes de comprar. Devem também pedir a nota fiscal. E se observar que tem alteração abusiva de preço, informem o Procon que vamos verificar”, indica a coordenadora do Procon, Patrícia Parra.

Prevenção - O Procon de Maringá realiza pesquisas de preços e vistorias de estabelecimentos para prevenir que o consumidor seja prejudicado, inclusive com aplicações de multas em casos flagrados de irregularidades.





São pesquisas relacionadas à cesta básica, pescados, ovos de Páscoa, vistorias em supermercados, postos de combustíveis, farmácias, no serviço de transporte coletivo, entre outros.





Canais do Procon de Maringá:

• Denúncia: (44) 98402-0433

• Atendimento: 151

• E-mail: [email protected]

• Também há atendimento pelo app Procon na Mão