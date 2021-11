Boulevard Londrina Shopping sorteia apartamento em ação inédita de Natal

Para fortalecer a economia local e incentivar a retomada do varejo na região, o Boulevard Shopping está apostando em uma premiação inédita na cidade: o sorteio de um apartamento entre os consumidores que realizarem compras no empreendimento até o dia 24 de dezembro. A escolha da premiação também levou em conta a contribuição que o empreendimento quer dar para o incentivo à expansão imobiliária da zona Continua depois da publicidade PUBLICIDADE leste e à melhoria contínua do seu entorno, uma das áreas mais antigas da cidade de Londrina e região. Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

O apartamento sorteado será do Carpe Diem Downtown, empreendimento da Yticon (pertencente ao Grupo A.Yoshii) de 51 metros quadrados privativos, no valor de R$ 205 mil, que será entregue em março de 2022. O residencial está sendo construído em um terreno de quase 7 mil metros quadrados bem atrás do Boulevard Shopping, onde estão outros dois empreendimentos, o Sunny Downtown que ficará pronto em junho de 2024 e o Venice Downtown que tem previsão de entrega em fevereiro de 2025.

No total, serão investidos mais de R$ 100 milhões pela construtora, somando as três obras, que aliás, possuem fácil acesso ao Boulevard Londrina Shopping, Hotel Ibis e futuro Teatro Municipal de Londrina e Centro de Convenções, além da rápida ligação com o centro da cidade. O Carpe Diem Downtown foi um sucesso de vendas no lançamento e não possui mais unidades para venda. No entanto, os empreendimentos Sunny Downton e Venice Downtown ainda têm algumas unidades disponíveis.

Para concorrer ao sorteio do apartamento, os clientes poderão trocar cupons de compras realizadas desde o dia 06 de novembro, no valor de R$ 400,00, por um número da sorte. As compras efetuadas durante a Black Week, de 22 a 28 de novembro, valerão cupons em dobro. As notas fiscais devem ser previamente cadastradas no site boulevardlondrinashopping.com.br/promoções. Continua depois da publicidade

Empreendimento

O Carpe Diem terá duas torres (cada uma contará com térreo e mais 14 andares) com oito apartamentos por andar. O empreendimento possui três opções de plantas: dois quartos e um banheiro (51 metros quadrados); três quartos, sendo uma suíte (64 metros quadrados); e dois quartos, sendo uma suíte mais sala estendida (64 metros quadrados). A área de lazer contará com piscinas adulto e infantil, espaço gourmet, mini quadra, playground, espaço fitness, churrasqueiras e bicicletário. Além disso, o Carpe Diem também vai oferecer espaços compartilhados, como lavanderia e coworking, uma tendência de economia compartilhada nos condomínios que facilita a vida dos moradores.