Centrais da Sanepar vão atender o público no sábado para parcelar débitos

A Sanepar irá abrir 36 Centrais de Relacionamento em 28 cidades do Paraná neste sábado (21) para atendimento presencial, das 8h até o meio-dia. Os clientes podem solicitar qualquer serviço e aproveitar o parcelamento de débitos em até 36 meses, com juros de 0,7% ao mês. Não é cobrada multa de 2% referente às faturas em atraso, não há obrigatoriedade de valor mínimo de entrada, nem valor mínimo na parcela.





O início da cobrança do parcelamento é feito nas faturas no mês seguinte ao da negociação. Também não há nenhum pedido de transferência bancária e nenhum pagamento em espécie ou por cartão no momento ou após a negociação. Caso alguém solicite qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, a orientação é denunciar para a empresa.

Além das Centrais de Relacionamento que atendem em horário comercial de segunda a sexta-feira, o parcelamento pode ser feito pelos canais digitais: whatsapp (41) 99544-0115, pelo e-mail [email protected], pelo 0800 200 0115 ou ainda pelo site da Sanepar (www.sanepar.com.br) .