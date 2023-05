Cerca de 10% dos contribuintes de Londrina deixam declaração do IR para último dia

Aplicativos do governo federal, declarações pré-preenchidas com dados disponíveis dos contribuintes e restituição via Pix. A maratona da declaração do Imposto de Renda se tornou uma modalidade mais simples e acessível com a evolução tecnológica da plataforma da Receita Federal e a digitalização de dados e documentos, mas alguns corredores, ou melhor contribuintes, ainda ficam para trás e deixam o envio para o último dia.





O prazo final termina às 23h59 desta quarta-feira (31) e quem não fizer a declaração fica sujeito a sanções como o cancelamento do CPF e pagamento de multa de no mínimo R$ 165,98.

Segundo informações da delegacia da Receita Federal, 89,6% dos contribuintes londrinenses não haviam realizado a declaração do IR de Pessoa Física até terça-feira (30), de acordo com a última parcial. “Temos convicção que praticamente 100% das declarações serão entregues dentro do prazo. Os números das pessoas que deixaram para a última hora segue o percentual histórico dos últimos anos”, esclareceu o delegado da Receita Federal da região de Londrina, Reginaldo Cezar Cardoso.





De acordo com ele, a expectativa é receber cerca de 150 mil declarações de londrinenses, sendo que o último levantamento apontava para 134.547 documentos preenchidos pelos contribuintes residentes na cidade.





