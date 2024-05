Com petisco 'Coração de mãe', boteco é eleito o melhor de Londrina pela 2ª vez

Agora, a Lanchonete Carolli vai para a etapa nacional do concurso que escolhe o melhor "buteco" do Brasil em junho.

Lanchonete Carolli foi eleito o melhor "buteco" da etapa Londrina do Concurso Comida di Buteco pela segunda vez consecutiva. O petisco campeão foi criado especialmente para o concurso de 2024: o Coração de Mãe, um salgado em forma de coração, feito com massa de linguiça toscana recheado com purê de abóbora cabotiá empanado e frito, acompanhado de patê de pimenta. A criadora do prato e fundadora do Carolli, Solange, faleceu no fim de 2023 e a família, em memória dela, decidiu continuar na competição.





O anúncio dos vencedores foi realizado durante evento nesta segunda- feira (13), no Bodega SA em Londrina, que reuniu participantes, imprensa, jurados, influenciadores digitais e patrocinadores.





Em segundo lugar ficou o Distrito 43 Gastrobar, com o petisco Croqueta de Carne de Panela na cerveja preta com recheio de queijo provolone acompanhando de molho de pimenta da casa e aioli. Seguido pelo terceiro colocado Chik Grill Petiscaria, com o Bolinho de Costela com massa de mandioca e baconese da casa.

Para Carlos Roberto Carolli, proprietário da Lanchonete Carolli, ser o campeão do Comida di Buteco pela segunda vez foi uma experiência única e muito emocionante e a expectativa agora é representar bem a cidade na etapa nacional e faturar o título de melhor "buteco" do Brasil. Nesta edição, o bar recebeu um público duas vezes maior que o normal, com fila de espera de clientes por mesas.





No Concurso Comida di Buteco 2024, realizado entre os dias 5 e 28 de abril, 14 bares de Londrina disputaram o título de melhor buteco da cidade. O tema para elaboração dos pratos foi livre e todos os petiscos tiveram preço fixo de R$ 35.





Os estabelecimentos foram avaliados pelo público e por uma comissão de jurados que analisaram 4 critérios: petisco, higiene do local, atendimento e temperatura da bebida. O petisco levou 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público valeu 50% do peso total e dos jurados 50%.





Em 2024, em todo o Brasil, foram computados 1,2 milhão votos, recorde de participação de público. Mais de 13 milhões de pessoas visitaram os 1100 bares participantes em 27 circuitos realizados em mais de 40 cidades brasileiras.