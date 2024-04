Com previsão de arrecadar R$ 44 milhões, Profis deve começar em maio em Londrina

Com previsão de arrecadar R$ 44 milhões, Profis deve começar em maio

A Prefeitura de Londrina oferece o Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2024, com descontos de até 100% no pagamento à vista e opções de parcelamento até dezembro de 2024. A adesão é válida para todos os débitos inscritos na dívida ativa, incluindo impostos e multas. O objetivo é ajudar o contribuinte e equilibrar as contas públicas, com uma previsão conservadora de arrecadação de R$ 44,3 milhões. Os vereadores estão trabalhando para agilizar a aprovação do projeto, que também inclui o Profis do ITBI" para imóveis de baixa renda. A adesão é baixa, mas o objetivo principal é atualizar o cadastro imobiliário do município. Para aderir, basta fazer a solicitação até 30 de abril.