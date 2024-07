Com promoções, lojistas festejam o Dia da Duque à espera da revitalização

Quem passou pela Avenida Duque de Caxias, no trecho entre as avenidas Juscelino Kubitschek e a Leste-Oeste, na manhã deste sábado (20) se deparou com tapetes, balões, faixas e diversos outros enfeites na cor amarela, sinalizando que alguns produtos estavam com preços mais em conta e opções diferenciadas de pagamento. A ação faz parte do Dia da Duque, como forma de trazer mais movimento e fluxo de pessoas para a via comercial mais antiga de Londrina.





Pioneira no que diz respeito à área comercial, a Avenida Duque de Caxias é, historicamente, a primeira via a receber lojas em Londrina e, por anos, carregou a popularidade entre quem queria um lugar para ter acesso a diversas opções de produtos e serviços. Há 35 anos trabalhando em uma loja de móveis no local, Luzia Paes, 60, considera que a avenida “está morta há 10 anos”. Segundo ela, o comércio de rua como um todo está “passando apertado” por conta do crescimento das compras on-line, movimento encabeçado principalmente pela nova geração. “O jovem não sai de casa para comprar”, lamenta.

Para atrair a clientela, todos os móveis estão com 30% de desconto e com opções de parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão. Apesar da promoção tentadora e das expectativas lá em cima, o fluxo de pessoas até por volta das 10h ainda estava fraco. A balconista aprova a iniciativa, mas admite que a ação deveria ser realizada pelo menos a cada três meses, tornando o Dia da Duque uma tradição no calendário da cidade. “Isso iria agitar a cidade porque nós estamos perdendo para os shoppings”, admite.





Diretor da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e coordenador do Núcleo Nossa Duque, Carlos Euzébio aponta que alguns projetos devem ganhar forma nos próximos meses na área, sendo que a arborização deve ser o primeiro, com o plantio de árvores floríferas ao longo da avenida. O Dia da Duque foi instituído em 2022 através de um projeto de lei.





