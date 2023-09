Com R$ 14 mil de iPhone 15, é possível comprar Celta 2006, moto zero ou viagem para Europa

A Apple anunciou, nesta terça-feira (12), a nova linha do iPhone 15, com preços que variam de R$ 7.299 a R$ 13.999. Os valores não mudaram muito em relação ao ano passado, até baixaram no caso dos aparelhos mais simples em função da queda do dólar, mas ainda chocaram o público.





Na internet, pessoas comentaram que o aparelho tem o preço de um carro usado: os R$ 13.999 necessários para pagar um iPhone 15 Pro Max de 1 TB compram um Celta 2006 usado.

Como o carro citado tem mais de dez anos, é isento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).





Para quem prefere os veículos novos, a Honda oferta a scooter Elite 125 por valores a partir de R$ 12.580.

O dinheiro que sobraria ainda fica próximo dos R$ 1.473 necessários para comprar um Xaiomi Redmi Note 12 5G na Amazon. Os R$ 14 mil do novo iPhone topo de linha compram nove smartphones desse modelo da concorrente chinesa.





Para quem prefere Samsung, o preço do iPhone 15 Pro Max dá para bancar três Galaxy S23 de entrada, em promoção na Amazon por R$ 3.869.

Também daria para investir em viagens internacionais e conhecer, por exemplo, a Europa. A CVC oferece um pacote de Réveillon em Barcelona para duas pessoas por R$ 7.164 -valor abaixo do iPhone 15 mais barato, equipado com o chip do iPhone 14 Pro.





As pessoas que trocarem o aparelho Apple por um da linha atual, entretanto, poderão economizar no carregador. Após o Parlamento Europeu aprovar uma lei que impõe a adoção de um carregador universal, a fabricante de smartphones abandonou a entrada light e adotou o formato USB-C, usado pela concorrência.





Por isso, será mais fácil carregar um iPhone sem precisar comprar o carregador original da Apple, vendido por preços a partir de R$ 219 para a fonte mais R$ 219 por um cabo de um metro.





Outra opção de passeio é Miami. A CVC tem pacotes de cinco dias para lá com preços por volta de R$ 8.000. Em solo americano, será possível comprar o iPhone por US$ 799 (R$ 3.928, sem considerar impostos) e, para a versão básica, até US$ 1.199 (R$ 5.894,88, sem impostos) para o iPhone 15 Pro Max.