Com superávit histórico, prefeitura terá R$ 117 milhões a mais em 2023

Os cofres públicos de Londrina fecharam 2022 com um superávit de R$ 209,1 milhões. Divulgado nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Fazenda do município, o dado, segundo a pasta, é o maior já registrado desde a implantação de uma nova metodologia no sistema em que as prefeituras prestam informações ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná).







De acordo com a Fazenda, parte desses recursos terá como destino obrigatório as secretarias de Educação (R$ 90,7 milhões) e de Saúde (R$ 456 mil). Outros R$ 117,9 milhões são recursos livres para o Executivo local destinar para onde quiser — por exemplo, políticas públicas de outras pastas.

Publicidade

Publicidade





O titular da Fazenda, João Carlos Perez, adiantou que o saldo extra será utilizado para atender “demandas reprimidas” no município, tal como a execução de obras, serviço que vem sendo o calcanhar de Aquiles da segunda gestão de Marcelo Belinati (PP).





Em 2021, a prefeitura teve um superávit de R$ 172,6 milhões. Já em 2020, o número foi de R$ 133,5 milhões e, em 2019, de R$ 632,3 mil.

Publicidade





Diferentes fatores, na opinião de Perez, propiciaram a arrecadação acima do projetado inicialmente no orçamento.





Entre eles, a renegociação de dívidas oferecida por meio de ações como o Profis (Programa de Regularização Fiscal), o aumento do percentual de desconto para pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a própria queda da inadimplência do contribuinte com o fisco municipal — o índice de 2022 do IPTU chegou a 17,10%, o menor dos últimos anos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: