Começam as apostas para a Dupla Sena de Páscoa

Esta é a sexta edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi de R$ 31,4 milhões na Dupla de Páscoa 2021. Quatro apostas de Belém-PA, Bauru-SP, Guarulhos-SP e São Paulo-SP acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio principal.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 30 milhões e aplique na poupança, por exemplo, receberá um rendimento de R$ 150 mil no primeiro mês. O valor também seria suficiente para comprar uma frota de 400 carros populares, no valor de R$ 75 mil cada.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio do concurso 2.355 será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

As apostas exclusivas para a Dupla Sena de Páscoa começaram neste domingo (3), e todos os jogos registrados na Dupla Sena passaram a concorrer para o concurso especial. O prêmio estimado em R$ 30 milhões será sorteado no dia 16, sábado que antecede o Domingo de Páscoa, a partir das 20h.

Como apostar





As apostas para a Dupla de Páscoa devem ser registradas até as 19h de sábado (16) nas unidades lotéricas, no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50.





Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances: são dois sorteios por concurso e é possível ganhar acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. O apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

Nas lotéricas, durante as vendas exclusivas, a aposta pode ser feita tanto no volante do concurso especial quanto no volante regular da Dupla Sena. O apostador também tem a opção de solicitar a Surpresinha no terminal. O bolão é feito com entrega do recibo original de cota nas Lotéricas Caixa e não está disponível nos canais eletrônicos.





Nos canais online, é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.355, bem como dois combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial.