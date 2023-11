Comerciantes e entidades protestam contra restrição a bares da rua Paranaguá em Londrina

As alterações no Código de Posturas do Município que restringem bares na Rua Paranaguá, região central, causaram protestos entre comerciantes e entidades de classe do setor. Representantes ouvidos pela FOLHA alegam que o artigo 245 do Projeto de Lei nº 235/23 fere a liberdade econômica e pode acarretar em retrocessos para a região, inclusive provocando a insegurança.





João Varela, presidente da Arpu (Associação Rua Paranaguá Unida), que tem 19 filiados dos cerca de 30 estabelecimentos da via, disse que os proprietários e trabalhadores dos estabelecimentos do gênero da Rua Paranaguá foram pegos de surpresa com a proposta no PL do Código de Posturas. “Nós frequentamos as audiências públicas e, em nenhum momento, foi proposta esta proibição. Isso não constava na minuta duas semanas atrás”, afirma.

Uma nota de repúdio foi publicada pela associação nas redes sociais contra esta redação no projeto de lei. Segundo Varela, os empresários souberam do artigo no PL na sexta-feira (17) à noite e procuraram o Legislativo na segunda-feira (20), quando confirmaram sua existência. Agora, tentam com os vereadores uma alternativa à proibição. “Não podem, por uma minoria que se mobilizou, todos pagarem o preço”, diz.